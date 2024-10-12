«نزلاء المؤسسات العقابية في شرطة دبي» أبطال كأس القارات للشطرنج

فاز فريق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالمركز الأول في النسخة الرابعة من بطولة كأس القارات للشطرنج لنزلاء سجون العالم، التي نظمها مكتب شرطة مقاطعة كوك بولاية شيكاغو الأميركية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للشطرنج، عبر المنافسة إلكترونياً باستخدام الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 116 فريقاً من 51 دولة. وتمكن فريق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، من الفوز في الجولة النهائية على فريق الرجال من نزلاء المؤسسات العقابية في السلفادور.

وأكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، اللواء مروان جلفار، في بيان رسمي أن المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي تحرص سنوياً على إشراك النزلاء في بطولات رياضية وألعاب ذهنية وبرامج تعليمية وتدريبية متنوعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، نظراً لتأثير هذه المشاركات على تحسين لياقتهم البدنية، واستثمار طاقاتهم بما ينفعهم جسدياً ومعنوياً وذهنياً، ويملأ وقت فراغهم.