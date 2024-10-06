الدوري العالمي للتنس يجذب نجوم العالم إلى أبوظبي

كشف الدوري العالمي للتنس، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة ميرال، عن قائمة مميزة من اللاعبين المشاركين في نسخته الثالثة، المقررة إقامتها في «الاتحاد أرينا»، في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر المقبل.

وتشمل القائمة لاعبين حصلوا على ميداليات أولمبية، وخمسة من أبطال غراند سلام، وسبعة من أفضل 12 لاعباً في فئة الرجال، وستة من أفضل 10 لاعبات في فئة السيدات، لتقديم «العرض الأكبر في الملاعب».

وتضم البطولة مشاركة أولى لثلاث نجمات بارزات، هن باربورا كرجتشيكوفا، بطلة ويمبلدون 2024 (المصنفة التاسعة عالمياً)، وجاسمين باوليني، الفائزة بذهبية زوجي السيدات في أولمبياد باريس 2024 (المصنفة الخامسة عالمياً)، وديانا شنايدر، الحاصلة على الميدالية الأولمبية الفضية (المصنفة 17 عالمياً).

وتعود إلى الدوري العالمي للتنس كل من أرينا سابالينكا (المصنفة الثانية عالمياً)، بعد انتصارها الأخير في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، إلى جانب إيغا شفيونتيك (المصنفة الأولى عالمياً) الفائزة بميدالية برونزية في أولمبياد باريس 2024.

كما سيعود دانييل ميدفيديف (المصنف الخامس عالمياً)، وآندريه روبليف (المصنف السادس عالمياً)، اللذان كانا ضمن فريق «نسور بي بي جي» الفائز بلقب الدوري العالمي للتنس 2023.