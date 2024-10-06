ميلوني وأوليفيرا.. مفاجأة قائمة «الأبيض»

استدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، ثنائي الشارقة والجزيرة ماركوس ميلوني، وبرونو أوليفيرا، إلى قائمة «الأبيض» التي اختارها لخوض مباراتي كوريا الشمالية وأوزبكستان المقررتين يومي 10 و15 أكتوبر الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، في وقت استبعد فيه لاعب مونبيليه الفرنسي، جونيور ندياي لأسباب فنية.

وأبقى المدرب البرتغالي على لاعب وسط فليتوود الإنجليزي ماكانزي هانت، وحارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي عدلي محمد.

وضمت القائمة التي أعلنها اتحاد الكرة، أمس، 25 لاعباً هم: خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف، وعدلي محمد (حراسة المرمى)، ومحمد العطاس، وخميس المنصوري، وكوامي، وخليفة الحمادي، وزايد سلطان، وخالد الظنحاني، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله إدريس (للدفاع)، وعلي سالمين، ويحيى نادر، وماكانزي هانت، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فايز، وماركوس ميلوني، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وعلي صالح، وفابيو ليما (للوسط)، وكايو كانيدو، وبرونو أوليفيرا (للهجوم).

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب غداً في جزيرة السعديات في أبوظبي، إذ سيتدرب لمدة يومين قبل أن ينقل تدريباته إلى مدينة العين التي سيؤدي فيها مرانه الأخير، قبل مواجهة كوريا الشمالية الخميس المقبل، على استاد هزاع بن زايد، في حين يلتقي مع منتخب أوزبكستان في 15 من الشهر نفسه.

ويحتل المنتخب المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط حصل عليها من الفوز على مضيفه منتخب قطر 3-1 في الجولة الأولى من التصفيات، ثم الخسارة أمام ضيفه منتخب إيران 0-1 في الجولة الثانية، فيما يحتل منتخبا أوزبكستان وإيران المركزين الأول والثاني بالترتيب برصيد ست نقاط لكل منهما، ويأتي منتخبا كوريا الشمالية وقطر في المركزين الرابع والخامس بنقطة واحدة لكل منهما، ومنتخب قيرغيزستان في المركز الأخير دون نقاط.

• بينتو يُبقي على ماكانزي هانت وعدلي محمد ويستبعد جونيور ندياي.