خلود الزعابي تشارك في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا للسيدات

تُشارك الحكمة الدولية خلود الزعابي، ضمن طاقم الحكام الذي سيُدير مباريات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات، التي تستضيفها تايلاند من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وتُعد الحكمة الدولية خلود الزعابي التي انضمت إلى قائمة نخبة الحكام في آسيا في يونيو 2022، من العناصر النسائية المتميزة في منظومة الحكام الإماراتية، وقدّمت مستويات جيدة خلال مشاركتها مساعد حكم فيديو في نهائي بطولة كأس رئيس الدولة في الموسم الكروي الماضي.

وأدارت نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات في ديسمبر 2023، كما شاركت في نهائي بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات في فبراير 2024، وعلى المستوى الآسيوي وجدت ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس آسيا تحت 20 سنة للسيدات بتايلاند في مارس 2023.