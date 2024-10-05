860 لاعباً يشاركون في بطولة العالم للرواد للمبارزة بدبي

أعلن الاتحاد الدولي للمبارزة، أمس، إغلاق باب التسجيل في «بطولة العالم للرواد للمبارزة» التي تستضيفها دبي، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، في مجمع حمدان الرياضي، وينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي.

بلغ عدد اللاعبين الذين سجلوا رسمياً للمشاركة في البطولة 860 لاعباً ولاعبة من 60 دولة، يتنافسون في أسلحة السابر (السيف العربي) والآيبيه (سيف المبارزة)، والفلوريه (سلاح الشيش)، ضمن ثلاث فئات هي: 50-59، و60-69، و70+ سنة للفردي والفرق.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال التجهيزات لانطلاق المنافسات التي تقام لأول مرة في المنطقة.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المبارزة مدير البطولة، موسى البلوشي، أن اللجان المنظمة استعدت لاستقبال الوفود المشاركة اعتباراً من الأربعاء المقبل.

وقال إنه تشرف على تنظيم البطولة، لجنة فنية مرشحة من قبل الاتحاد الدولي، تصل في غضون الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة ستة حكام إماراتيين لأول مرة في إدارة منافساتها، ضمن قائمة الحكام المختارين من قبل الاتحاد الدولي.