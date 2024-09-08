سيباشفيللي بطل كأس حمدة بنت تريم للشطرنج

أحرز الأستاذ الدولي جورجي سيباشفيللي، لقب كأس بطولة حمدة بنت تريم الخيرية للشطرنج، محققاً العلامة الكاملة برصيد سبع نقاط.

وحصدت اللاعبة زينب درويش المعمري، المركز الثاني برصيد ست نقاط، وجاءت وافية درويش المعمري، ثالثة برصيد 5.5 نقاط.

ونظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية البطولة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، وتم تخصيص عائداتها لمصلحة مؤسسة حمدة بنت تريم الخيرية.

وتم تنظيم المنافسات وفق النظام السويسري من سبع جولات، وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره ثلاث دقائق للمباراة مع ثانيتين لكل نقلة.