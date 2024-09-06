كأس الاتحاد الدولي للصقور تنطلق 19 ديسمبر في دبي

كشف الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور عن انطلاق النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لفرق الجهات الدولية لمسافة 400 متر، يوم 19 ديسمبر المقبل في دبي.

وتقام البطولة بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظّمه الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، أمس، في جناحه المقام على هامش معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بحضور الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، راشد بن مرخان.

وذكر بيان صحافي أن «النسخة الثانية من الكأس تنطلق عقب النجاح الذي حققته البطولة الأولى من نوعها على الصعيد الدولي في رياضة الصقور بنسختها الافتتاحية في التوقيت ذاته من العام الماضي، والتي حظيت بمشاركة واسعة بواقع 15 فريقاً مثّلت 15 دولة، وشهدت حضوراً رفيع المستوى من شخصيات عامة ورياضية عالمية، أثنت على مستوى التنظيم وفكرة الحدث وأداء المتسابقين من الصقارة، لترتفع نسبة المشاركة في النسخة الجديدة بواقع 23 فريقاً من 21 دولة، على أن يتم إجراء قرعة البطولة في الـ18 من ديسمبر المقبل قبل 24 ساعة من انطلاقة الحدث».

من جانبه، أكد بن مرخان جاهزية الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لتنظيم الحدث والإعداد المبكر لفعالياته، مع استعراض اللوائح المنظمة للحدث، والاطلاع على الجوانب الفنية والتنظيمية، ووضع التصورات اللازمة لتغطية الجوانب كافة، بداية من وصول الوفود وإجراء القرعة، ثم خوض التدريب الرسمي للكأس الذي يسبق موعد البطولة، إضافة إلى توديع الفرق المشاركة.

وأشار إلى أن النسخة الثانية من البطولة ستشهد العديد من الإضافات الجوهرية التي ستحدث فارقاً ملموساً ومرونة ملحوظة في عملية التنافس وإقامة السباقات بشكل عام، وذلك عقب دراسة مخرجات النسخة الأولى ووضعها أمام جميع فرق العمل للبناء عليها، لضمان تحقيق استدامة التطوير في جميع النواحي، والوصول إلى أفضل النتائج المنشودة.

وتضم قائمة المشاركين بفعاليات النسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لفرق الجهات الدولية، كلاً من: فريق اتحاد الإمارات للصقور، والفريق البحريني للجنة الصقور، وفريق جمعية القناص القطرية، وفريق الجمعية المغربية للصيادين بالصقور، وفريق جمعية الشرفاء القواسم للصيد بالصقور، وفريق الجمعية القاسمية الحسنية لتربية الصقور من المغرب، وفريق الجمعية الوطنية الجزائرية للصقارة، وفريق القناص المصري، وفريق الجمعية الأرجنتينية للصقور، وفريق الاتحاد الوطني للصيادين بالصقور الإيطالي، وفريق الجمعية الإسبانية للصقور، وفريق جمعية كيلومبيرو من تنزانيا، وفريق جمعية الصيد بالصقور الأوزبكية، وفريق الجمعية اليونانية للصقور، وفريق جمعية الصقار وألعابها الشعبية التقليدية من الكويت، وفريق مركز إعادة تأهيل الطيور الجارحة باكستان، وفريق الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية، وفريق الاتحادية الموريتانية للرياضات والألعاب التقليدية، وفريق الجمعية اليمنية لرياضات وسباقات الصقور، وفريق الجمعية التشيكية لسباقات الصقور، وفريق الجمعية المنغولية الوطنية لرياضات وسباقات الصقور، وفريق أكاديمية كابيتال للحفاظ على تراث الصقور الصين، وفريق اتحاد سالبورون من قيرغيزستان.

وتشارك جميع الفرق بعدد أربعة صقور، بمعدل صقر واحد من النوع نفسه، مع إمكانية المشاركة بعدد صقور أقل من أربعة، إذ تتضمن أنواع الصقور المشاركة أربع فئات، هي: جير شاهين، جير تبع، بيور جير، قرموشة، جميعها من فئة فرخ، فيما تم اعتماد عدد الصقارين المشاركين بواقع اثنين إلى أربعة صقارين.

• 4 فئات من أنواع الصقور تشارك في البطولة.