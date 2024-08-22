الهاشمي يحث لاعبي الغولف على مواصلة تطوير المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أكد نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، أن معسكر المنتخبات الوطنية للغولف الذي أقيم في الملعب الملكي في الرباط بالمغرب من 29 يوليو الماضي إلى 17 أغسطس الجاري، وضم 20 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، شهد نجاحاً كبيراً من جميع الجوانب البدنية والمهارية والنفسية، إلى جانب اكتساب مزيد من الخبرات في ظل مشاركة العديد من لاعبي المغرب ولبنان والسعودية، إضافة إلى المحاضرات النظرية والورش العملية والمنافسات التجريبية التي أقيمت بإشراف مدربين من أصحاب الخبرات والاختصاص من القارة الإفريقية، إضافة لوجود أربعة مدربين لمنتخباتنا الوطنية، مشيراً إلى أن المعسكر مثل محطة إعداد مهمة قبل استحقاق البطولة العربية للمنتخبات للمراحل السنية للبنين والبنات والسيدات التي تستضيفها تونس بين 21 و30 سبتمبر المقبل.

وحثّ الهاشمي اللاعبين على مواصلة تطوير المهارات، وبذل جهود مضاعفة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الدقيق للأداء في مهمة التطوير.

وقال الهاشمي في تصريحات صحافية: «لقد حقق المعسكر جزءاً كبيراً من أهدافه، وأعتقد أن الأجهزة الفنية واللاعبين واللاعبات الذين خاضوا المعسكر باتوا يعرفون نقاط الضعف التي يجب مواصلة العمل عليها لتطوير مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة».

• «غولف الإمارات» تشارك في البطولة العربية التي تستضيفها تونس في سبتمبر المقبل.