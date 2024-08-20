ختام ورشة عمل «مراقبي المباريات المستجدين»

اختتمت، أول من أمس، فعاليات ورشة عمل «مراقبي المباريات المستجدين» التي نظمها اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي على مدار ثلاثة أيام في دبي، بمشاركة مجموعة واسعة من العناصر الوطنية. تناولت الورشة التي قدمها المحاضر الآسيوي المعتمد، علي جبريل عدداً من المحاور، منها إدارة عمليات كرة القدم، وأدوار ومهام المراقب قبل وأثناء وبعد المباراة، والأمور التنظيمية المتعلقة بالمسابقات المحلية، إلى جانب التطبيقات العملية.

وتُعدُّ هذه الورشة إحدى الورش التي ينظمها اتحاد الكرة، بهدف إعداد مراقبي مباريات محليين، وتأهيلهم لتنظيم مباريات كرة القدم على المستويين المحلي والقاري.

• الورشة تناولت عدداً من المحاور، منها إدارة عمليات كرة القدم، وأدوار ومهام المراقب قبل وأثناء وبعد المباراة.