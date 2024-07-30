المطروشي يودّع أولمبياد باريس بالمركز 44.. ورقم شخصي جديد

حلّ سبّاح المنتخب الوطني يوسف المطروشي في المركز الـ44 بزمن وقدره 50:39 ثانية بسباق 100 متر حرة، ضمن فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 26 الشهر الجاري إلى 11 أغسطس المقبل بمشاركة 10500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تُقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، وتشارك فيها الإمارات بـ14 رياضياً ورياضية يتنافسون في خمس ألعاب مختلفة، ليحطم رقمه السابق 50:43 ثانية ويختتم مشاركته في الدورة.

كما خسر لاعب منتخب الجودو طلال شفيلي من نظيره بطل بورتوريكو غانديا أدريان بوزن تحت 81 كغم ضمن منافسات الدور التمهيدي، ليختتم كذلك مشواره بالحدث، على أن يستكمل وفد الإمارات مشاركته بالدورة غداً عن طريق لاعب المنتخب الوطني للجودو أرام جريجوريان في منافسات وزن تحت 90 كغم بلقاء بطل أوزبكستان بوبونوف دافلات.

من جهته، زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية، أول من أمس، مقر القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، يرافقه الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوّع، للاطمئنان على إقامة وفد الإمارات الرياضي، وتوافر جميع الإمكانات والسبل التي تعينهم على التركيز في مهمتهم والظهور بأفضل صورة خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير.

ونقل الشيخ راشد بن حميد النعيمي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموه على أهمية وقيمة العمل المشرف الذي يقوم به الرياضيون، من خلال مضاعفة جهودهم وتحقيق نتائج إيجابية وأرقام مميزة وإرساء مبادئ التنافس الشريف والصداقة والاحترام.

واستقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أول من أمس، بمقر البيت الأولمبي الإماراتي بحضور وزيرة دولة نورة الكعبي، وسفيرة الدولة لدى فرنسا هند مانع العتيبة، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوّع، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة غانم الهاجري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية أمل بوشلاخ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، والشيخ فهد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ مبارك الصباح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ووزير الشباب والرياضة الإندونيسي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو.

وتم استعراض سبل التعاون بين الدولة والدول الشقيقة والصديقة في مجالات العمل الأولمبي والرياضي، إلى جانب الاطلاع على معطيات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة ومكانتها على خارطة الرياضة العالمية.

كما التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي كلاً من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، على هامش زيارة البيت الأولمبي الفرنسي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية السعودية للوفود المشاركة.

وافتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات، الجلسة الحوارية التي أقيمت في مقر البيت الأولمبي الإماراتي في باريس، تحت عنوان «ما وراء الألعاب الأولمبية.. دور الأولمبياد والدبلوماسية العامة في تشكيل الهوية الوطنية»، التي ترأستها وزيرة دولة نورة الكعبي.

منتخب قفز الحواجز يجري تدريبه الأول في قصر فرساي

أجرى المنتخب الوطني لقفز الحواجز المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس تدريبه الأول في قصر فرساي، بهدف التأقلم على المضمار الذي يستضيف المنافسات، وذلك عقب وصول الخيول إلى باريس حيث يتم غداً الفحص البيطري للخيول، إلى جانب خوض التدريب الثاني للفرسان من خلال شوط الإحماء.

. راشد بن حميد يزور مقر القرية الأولمبية.. ويفتتح جلسة حوارية في البيت الأولمبي الإماراتي