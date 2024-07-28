راشد بن حميد: نتائج وأرقام لاعبي الإمارات تمنحنا الثقة في الأولمبياد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، ثقته بأبناء الوطن المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك من واقع نتائجهم المشرفة وأرقامهم التي تتحدث عن مستواهم الفني وأدائهم المشرف في مسيرة طويلة من الجهد والعمل الدؤوب، وفقاً لخطط ومنهجية مدروسة، تم تطبيقها بصورة تدريجية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها، وجني ثمار السعي الصادق في مشوار تمثيل الوطن والتنافس تحت رايته أمام أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات صحافية، إلى أنه من خلال المتابعة الدورية والاطلاع على أنشطة وبرامج الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024، لمسنا إصراراً وعزيمة من جميع الرياضيين والكوادر الفنية والإدارية المرافقة لهم للوصول إلى الجاهزية المطلوبة، والتركيز الكامل في مجريات الحدث، وزيادة نسبة المشاركات والاستعدادات مع قرب موعد انطلاقه، إضافة إلى وجود العديد منهم قبل بداية الدورة بفترات طويلة في المعسكرات الخارجية والمحافل الرياضية المتنوعة، التي تزامنت مع العديد من المناسبات المرتبطة بالأسرة، مقدمين أروع النماذج في التفاني من أجل الظهور بالصورة التي تليق بسمعة ومكانة الدولة في كبرى المحافل الرياضية.

وأعرب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس وفد الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية في باريس عن سعادته بالتعاون المثمر بين جميع أعضاء الوفد الرياضي في الدورة، وما شاهده من تنسيق مستمر، وخطوات متكاملة هدفها الأول دعم الرياضيين المشاركين في مهمتهم، إيماناً من الجميع بأهمية وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تمثيل الوطن بأفضل صورة، والتعبير عن الانتماء إليه والاعتزاز به، من خلال تحقيق إنجازات مشرفة، وحصاد مميز في المشاركة ككل.

من جهة أخرى، تستهلّ رياضتا السباحة والجودو مشاركة بعثة الإمارات في الدورة اليوم، عن طريق السبّاحة مها عبدالله الشحي، بسباق 200 متر حرة، حيث تستضيف منافسات السباحة ساحة باريس لا ديفانس التي تم افتتاحها عام 2017، وتتسع لـ13100 متفرج، كما تستهل رياضة الجودو مشوارها عن طريق كل من اللاعبة بشلت كارلود حين تلاقي نظيرتها الصينية تشو ييكينغ بمنافسات وزن تحت 52 كغم، التي تشهد مشاركة 26 لاعبة، واللاعب نارمند بيان الذي يواجه اللاعب الكوري الجنوبي إن بول بمنافسات وزن تحت 66 كغم، بمشاركة 27 لاعباً، حيث تقام منافسات الجودو على ساحة تشامب دي مارس.

بن ثعلوب: الجودو يطمح إلى تكرار إنجاز ريو دي جانيرو 2016

أشاد رئيس اتحاد الجودو محمد بن ثعلوب الدرعي، بالدور الرائد الذي تقوم به اللجنة الأولمبية الوطنية في دورتها الحالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تسجيل مشاركة إيجابية في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، التي تشهد المشاركة الخامسة توالياً لجودو الإمارات الذي بدأ مشاركاته بدورة 2008 في بكين مروراً بدورة لندن 2012، ثم دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، ودورة طوكيو 2020، ثم باريس 2024، إلا أن دورة 2016 ستظل خالدة في تاريخ رياضة الإمارات، التي شهدت الإنجاز التاريخي بفوز اللاعب توما بالميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كغم، وهو الإنجاز الذي تأمل البعثة تكراره في باريس.

وأضاف: «مشاركة جودو الإمارات في أولمبياد باريس 2024، سيكون لها طابع مختلف، كإنجاز تاريخي جديد لرياضة الإمارات بمشاركة 6 لاعبين من خلال التأهل المباشر بعد عام ونصف من التصفيات القوية على جميع الصعد في مختلف الأوزان للجنسين، ليأتي تأهلهم ضمن أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، وليس المستوى القاري، أو عن طريقة بطاقات الدعوة، الأمر الذي يمثل إنجازاً استثنائياً للرياضة والجودو الإماراتي».

المرزوقي: حمل علم الإمارات لحظة تاريخية لن أنساها

عبر فارس المنتخب الوطني لقفز الحواجز عمر المرزوقي، عن فخره واعتزازه باختياره لحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح التاريخي بأولمبياد باريس، لافتاً إلى أن هذه اللحظات تظل عالقة في الأذهان، ولن ينساها، وتمثل علامة مضيئة في مسيرة جميع الرياضيين، متمنياً التوفيق لجميع أعضاء الوفد الرياضي المشارك في الحدث.

وقال: «سعيد بهذه البداية في أولمبياد باريس بحمل راية الوطن رفقة اللاعبة صفية الصايغ التي اجتهدت على مدار الفترة الماضية، وأتمنى لها ولجميع الرياضيين في الألعاب الخمس التي يشارك فيها وفد الإمارات تقديم مستويات مشرفة، وتحقيق نتائج إيجابية، تعكس تطور الحركة الأولمبية والرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة».