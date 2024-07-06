مذكرة تفاهم لتطوير برامج رياضية للعمال وترسيخ ثقافة التطوع في دبي

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومجلس دبي الرياضي، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود المشتركة بين الجانبين.

وقع المذكرة كل من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وذلك بحضور عدد من الضباط والكوادر الإدارية من الطرفين. وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج وفعاليات رياضية مشتركة للفئات العمالية بصورة مستمرة، والعمل على توفير بيئة رياضية مستدامة للعمال، إضافة إلى نشر ثقافة التطوع وترسيخ وتنويع مجالات التعاون في الأحداث والفعاليات الرياضية ضمن مبادرة «التطوع الرياضي»، فضلاً عن التنسيق المستمر بين الطرفين بشأن الأحداث الرياضية على مستوى الإمارة، بهدف إشراك الفئة العمالية فيها.

وتعمل المذكرة كذلك على تطوير برامج وفعاليات رياضية بما يتناسب مع الفئة العمالية وتوفير المرافق الرياضية لتنفيذها والدعم اللازم لإنجاحها، وتوفير بيانات الأحداث والتنسيق بشأن إشراك الفئة العمالية فيها، والاستشارات الفنية.

وأكد الفريق محمد المري أن هذه المذكرة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة دبي في تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف الوطنية، حيث إنها ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وقال في تصريحات صحافية إن «إقامة دبي ملتزمة بدعم وتعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية بين الموظفين والفئة العمالية وكذلك أفراد المجتمع، حيث ستتيح هذه المذكرة تنظيم برامج ومبادرات رياضية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات لتعزيز نمط الحياة الصحي والمتوازن».

وشدد على أهمية دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الرفاهية العامة وجودة الحياة عبر تحقيق نتائج إيجابية ومثمرة على الأصعدة كافة، متوجهاً بالشكر والتقدير لمجلس دبي الرياضي على تعاونهم ودعمهم المستمر.

بدوره قال سعيد حارب إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعاون مجلس دبي الرياضي المستمر مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومواصلة رحلة النجاح لإسعاد قطاع العمال في دبي. وأضاف: «تتيح لنا هذه الاتفاقية تنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتميزة للعمال من منطلق تقدير دولة الإمارات لفئة العمال في جميع تخصصاتهم».