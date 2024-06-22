مجلس دبي الرياضي يجري التقييم السنوي لأكاديميات الكرة

أجرى مجلس دبي الرياضي التقييم السنوي لأكاديميات كرة القدم في دبي الذي يأتي في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023-2033، ومتابعة لتطبيق دليل المجلس لأكاديميات كرة القدم، من خلال متابعة مدى استيفائها المعايير المطلوبة، بهدف تحسين مؤشرات أدائها في مختلف الجوانب التنظيمية والمالية والفنية، ورعاية المواهب الرياضية.

وتشمل استمارة التقييم 13 معياراً، بينها الموارد البشرية، وبيئة العمل والخدمات الذكية والأنظمة وغيرها. ويتم تقييم الأكاديميات وفق 150 مؤشراً متخصصاً، وتحصل كل أكاديمية على نقاط تقييم حسب جودة تطبيقها لكل مؤشر. ويسهم التقييم السنوي في إبراز نقاط القوة والتعرّف إلى أماكن التحسين ودرجة التقييم، ومستوى التصنيف لكل أكاديمية، وإعدادها أيضاً للمشاركة في التقييمات المحلية والقارية الأخرى. وطبّق المجلس النظام الذكي في عملية التقييم، حيث تمت تعبئة كل البيانات والمستندات الخاصة بكل معيار عبر العملية الإلكترونية.