جلبوت

وصف رياضيون تعاقد إدارة نادي حتا مع المدرب المواطن محمد جلبوت بعد فترة قصيرة من هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى بـ«القرار الذكي»، كونه سيسهم في التعرف على الأسباب ومعالجتها وإعداد الفريق بشكل مبكر للموسم المقبل.

إيسايلا

يتردد في أوساط نادي خورفكان أن المدرب الروماني إيسايلا أصبح قريباً من تسلم دفة القيادة الفنية لفريق خورفكان في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين.

مدرب

استغرب مدرب عربي نجح في قيادة فريقه للصعود من الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في أحد المواسم السابقة، عدم حصوله على عقد جديد في الدوريات الإماراتية، مشيراً إلى أنه يتوق لفرصة إثبات إمكاناته في الأضواء.

تقدير

طالب رياضيون الأندية بتفعيل إقامة مهرجانات اعتزال اللاعبين مجدداً لأهميتها في تعزيز الروح الرياضية وتقديراً لعطائهم في الملاعب، وذلك تزامناً مع اعتزال النجم الدولي إسماعيل مطر.

مساعد

كشف مدرب مواطن عدم ممانعته العمل مدرباً مساعداً لضمان وجوده في المنطقة الفنية على الرغم من قيادته الفريق الأول أساسياً في دوري المحترفين والدرجة الأولى سابقاً.

اقتراح

اقترح إداري أحد أندية الدرجة الأولى عقد اجتماع موسع للأندية مع ممثلين عن القنوات التلفزيونية الرياضية، لمراجعة التحديات التي تحد من نقل المباريات ومعالجتها لاستدامة نجاح المنافسات.

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