11 نادياً عالمياً تستقطب المواهب في دبي

ارتفع عدد أكاديميات كرة القدم الدولية التي تحتضنها دبي ليصل إلى 11 أكاديمية دولية اتخذت من دبي مقراً لها من بين 400 أكاديمية رياضية تنتشر في كل أرجاء دبي، وتمارس نشاطها التدريبي لاكتشاف وتطوير المواهب الرياضية الشابة في أكثر من 50 لعبة رياضية متنوعة، وبمشاركة واسعة من مختلف المراحل العمرية وجميع الجنسيات.

ومن أبرز أندية كرة القدم الدولية التي اتخذت من دبي مقراً لأكاديميتها التدريبية أندية: ريال مدريد، إنتر ميلان، برشلونة، أياكس أمستردام الهولندي، أولمبياكوس اليوناني، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، لاليغا الإسباني، أكاديمية الاتحاد الأرجنتيني، وإيه سي ميلان الذي أعلن عن افتتاح أكاديميته في دبي أخيراً.

وذكر بيان صحافي أن «دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لانتقاء واستقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات ولجميع الجنسيات، وذلك انطلاقاً من سياسة حكومة دبي في مجال استقطاب الموهوبين في جميع مجالات الحياة، وسياسة مجلس دبي الرياضي في استقطاب وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات، وتوفير جميع التسهيلات والتشريعات الداعمة لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي وتنمية دور القطاع الخاص والشراكات الوطنية والدولية الفاعلة».

وجاء في البيان: «يعزز وجود أكاديميات هذه الأندية الدولية استقطاب المواهب الرياضية في ظل وجود فرق العمل والمدربين من أفضل المدارس الرياضية العالمية في كرة القدم، كما يؤكد على مكانة دبي وجهة استثمارية رائدة للأندية العالمية والاستثمار في القطاع الرياضي بشكل عام، وتواصل دبي استقطاب المزيد من المشروعات الرياضية بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية داعمة للابتكار ومحفزة على الإبداع».

وتعد دبي في صدارة المدن العالمية في استقطاب وتطوير المواهب في جميع المجالات، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي وفق سياسة متكاملة لتحقيق هذا الهدف لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات الذين يتم تنشئتهم على أسس علمية وبإشراف كوادر متخصصة واستراتيجيات مدروسة، كما تلعب هذه الأكاديميات دوراً حيوياً في دعم خطط مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية وبناء شراكة فاعلة مع أندية دبي في استقطاب المواهب وتطوير الكوادر الفنية من خلال الاحتكاك والمنافسة الرياضية.