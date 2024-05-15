8 لاعبين ولاعبات يمثلون «جودو الإمارات» في مونديال أبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم (أبوظبي 2024) التي تنطلق الأحد المقبل في «مبادلة أرينا» بمشاركة 103 دول.

وتضم قائمة المنتخب نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وأرام جريجوريان «وزن تحت 90 كجم»، وظافر كوستوف «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم».

واكتملت قائمة المنتخب بانضمام اللاعبين كريم عبد اللطيف وأرام جريجوريان واللاعبة باتسو ألتان بعد مشاركتهم في بطولة أستانا «جراند سلام» في كازاخستان.

وخاض المنتخب مراحل متدرجة من الإعداد بمعسكرات خارجية في ألمانيا وتركيا ورومانيا وطاجكستان وجورجيا، كما شارك في بطولات الجائزة الكبرى في كل من تبليسي بجورجيا، وأنطاليا التركية، ودوشنبه بطاجكستان، وأستانا في كازاخستان، بهدف اكتساب النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، وحصد الميداليات الدولية التي تضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية.