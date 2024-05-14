دبي تستضيف نهائيات الألعاب المدرسية

تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تستضيف «مدينة إكسبو دبي»، السبت المقبل، نهائيات النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى دولة الإمارات، وذلك تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، التي تنطلق منها المواهب الواعدة، والتي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

وتقام منافسات الأدوار النهائية للبطولة بتنظيم اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وعدد من الاتحادات الرياضية والجهات الاتحادية والمحلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

كما ستشهد نهائيات بطولة الألعاب المدرسية 2024 حضوراً واسعاً من مسؤولي قطاعي الرياضة والتعليم بدولة الإمارات. ويتنافس في البطولة 2500 طالب وطالبة يمثلون 350 مدرسة من مختلف مدارس الدولة.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «إن إقامة النسخة الرسمية الأولى لبطولة الألعاب المدرسية على مستوى الدولة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بالأجيال الناشئة، وغرس ثقافة الاحتراف الرياضي في أذهان أبناء وبنات الإمارات، وحثهم على أن تكون الرياضة جزءاً أصيلاً من ثقافتهم وأسلوب حياتهم، بهدف الارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة، ودفع عجلة الرياضة المجتمعية والمدرسية التي تُعدّ نواة الرياضة الاحترافية، إلى جانب زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع».

وسيجمع الحدث أفضل الطالبات والطلاب الرياضيين المتأهلين من مختلف مدارس الدولة للتنافس في 10 ألعاب رياضية مختلفة، وهي: كرة القدم، ألعاب القوى، السباحة، الرماية، القوس والسهم، الريشة الطائرة، المبارزة، الجودو، التايكوندو، والجوجيتسو.

ويتنافس في بطولة الألعاب المدرسية الطلاب من 13 إلى 17 سنة، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في مدارس الدولة والعمل على صقلها وتنميتها ضمن برامج تطوير متنوعة، حيث تقام البطولة على ثلاثة مستويات، وتبدأ ببرامج تدريبية للطلاب المهتمين في مختلف الألعاب الرياضية على مستوى المدارس، يليها التنافس على مستوى المناطق في كل إمارة، وتتوج بمسابقات تقام على مستوى الدولة.

• 350 مدرسة تشارك في 10 ألعاب رياضية مختلفة.