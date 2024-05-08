حصيلة مميزة من الميداليات للمنتخب في ختام بطولة آسيا للجوجيتسو

حقّق منتخبنا الوطني للجوجيتسو حصيلة مميزة من الميداليات بمنافسات فئة الشباب (تحت 21 عاما) في ختام فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو. وفي حصيلة إجمالية نجح المنتخب في تحقيق 59 ميدالية منذ انطلاقة البطولة في الثالث من مايو الجاري، حيث نجح منتخب فئة الكبار في تحقيق 18 ميدالية حافظ من خلالها على اللقب للعام الرابع على التوالي، بينما نجح منتخب الشباب والناشئين في تحقيق 41 ميدالية.

وتألّق أبناء وبنات الإمارات بشكل لافت في فئة تحت 21 عاماً، رافعين رصيد الإمارات في فئتي الناشئين والشباب إلى 41 ميدالية ملونة بواقع، 11 ذهبية، 8 فضيات، و22 برونزية.

وتمكن لاعبو المنتخب من إحراز 4 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزية في اليوم الختامي للبطولة والمتوجين بالذهب: فيصل الواحدي وزن 69 كجم، وعائشة الشامسي وزن 45 كجم، وفرّاج العولقي وزن 85 كجم، وعمّار الحوسني وزن 94 كجم،. وحقّق الميداليات الفضية مريم آل علي وزن 45 كجم، وشمّا البلوشي وزن 48 كجم، ومهرة محفوظ وزن 63 كجم، وفهد الحمادي وزن 77 كجم، فيما توج بالميداليات البرونزية سارة العتيبة وزن +70 كجم، وبلقيس الهاشمي وزن 48 كجم، والعنود الحوسني وزن 57 كجم، وراشد الشحي وزن 56 كجم، وسلطان حسن وزن 69 كجم.