«الأولمبية» و«دولي الخماسي الحديث» يبحثان التعاون

قام وفد من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث برئاسة كلاوس شورمان، أول من أمس، بزيارة مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، وكان في استقبالهم فارس المطوّع، الأمين العام للجنة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرياضيين في رياضة الخماسي الحديث، التي يعود تاريخ إدراجها في الألعاب الأولمبية إلى دورة ستوكهولم 1912.

وتبادلا الرؤى والمقترحات لعدد من الموضوعات المطروحة على المشهد الأولمبي خلال الفترة الحالية، وعلى رأسها الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي ستقام خلالها منافسات الخماسي الحديث بعدد رياضيين مساوٍ للذي شارك في «أولمبياد طوكيو» 2020، بواقع 72 لاعباً ولاعبة (36 للسيدات و36 للرجال).