افتتاح بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم»

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، افتتح راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية، رسمياً، أمس، فعاليات النسخة الـ11 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، في فندق قصر الإمارات الذي يستضيف فعاليات البطولة. وشهد العامري جانباً من مباراة فريق قطاع الخدمات المساندة وفريق مكتب الشؤون الخاصة، وذلك بحضور سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وحسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد عبيد الظاهري، نائب مدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس رابطة المحترفين، ومحمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم.

وأشاد العامري بالدعم غير المحدود من قِبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للحركة الرياضية في الدولة، وكذلك دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، منوهاً بـ«أهمية هذه البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تحقيق أهدافها والبناء على نجاحاتها السابقة، وبما يؤكد دورها في تعزيز الثقافة الرياضية والحفاظ على ممارستها في مجتمع ديوان الرئاسة، حيث يشارك في البطولة ولأول مرة 16 فريقاً جديداً، وهو دليل على التطور الكبير لهذه البطولة المهمة». كما أعرب عن شكره وتقديره لاتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين على التعاون لإنجاح البطولة، وكذلك الجهات الراعية: شركة رويال جت وشركة ميركاتور للسفر والسياحة.

وتفقد العامري قبل بداية المباراة الافتتاحية منطقة الجماهير (فان زون) التي تُنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين وتحتضن العديد من الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية، رافقه فيها عبدالله الجنيبي. ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لأفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهدّاف البطولة، كما تم رصد جوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة لجمهور البطولة.