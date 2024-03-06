مجد البلوشي تقدم مقترح التوازن بين الجنسين في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة

شاركت عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، عضوة لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة، المهندسة مجد البلوشي في اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة التي أقيمت في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية على هامش بطولة العالم.

واستعرضت البلوشي تجربة الإمارات الناجحة في الاستدامة بمختلف المجالات، وقدمت عددا من المقترحات بشأن تنفيذها في كرة الطاولة.

وعلى هامش مشاركتها، حضرت البلوشي عددا من ورش العمل الخاصة بالاتحاد الدولي، عن الحوكمة واستعرضت أيضا تجربة الإمارات الناجحة في تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات، كما تقدمت بمقترح لعمل توازن بين الجنسين في الألعاب الرياضية، من ناحية أعداد اللاعبين واللاعبات، والإداريين والإداريات.

وأكدت البلوشي أن حضورها لاجتماعات الاتحاد الدولي، ساهم في توطيد العلاقات مع عدد من مسؤولي الاتحادات الدولية، وخاصة الاتحاد الآسيوي، حيث تواجدت أيضا في اعمال الاتحاد القاري، واطلعت على عدد من المقترحات بشأن تطوير اللعبة في الفترة المقبلة، وأحدث البرامج لاكتشاف المواهب الجديدة.