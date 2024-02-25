توج فريق «الحبتور» بطلاً لكأس دبي الذهبية للبولو 2024 وفاز بكأس «بنتلي الإمارات» هانديكاب (20 جول ) بعد تغلبه في المباراة النهائية بالهدف الذهبي على فريق «ذئاب دبي كافو» بنتيجة 11 هدفا مقابل 10 أهداف في الوقت الاضافي بعد نهاية المباراة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بالتعادل 10-10.

كما فاز فريق «غنتوت» بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق «مهرة اياكس للاستثمار» بنتيجة 11 هدفا مقابل 8.

وعقب المباراة النهائية توج سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الامارات للبولو وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الامارات الفائزين وحكام البطولة وأصحاب الألقاب الفردية.

وأكد سعيد بن دري أن المستوى الفني لجميع مباريات كأس دبي الذهبي وصولاً للمباراة النهائية، كان مميزا ويرتقى إلى مستوى البطولات العالمية.

أقيمت بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، إحدى بطولات سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، تحت مظلة رابطة البولو العالمية،«WPT»، وبالتعاون مع اتحاد الامارات للبولو ومجلس دبي الرياضي، ويعد تصنيفها «هانديكاب 20 جول»، هو الأعلى في الشرق الأوسط.