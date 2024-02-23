انتصار الريش تشارك في كأس «للا مريم» للغولف

تشارك لاعبة المنتخب الإماراتي للغولف، انتصار الريش، للمرة الثالثة في الجولة الأوروبية للسيدات، من خلال بطولة كأس «للا مريم» بنسختها الـ27 التي تقام في المغرب، وتستمر لغاية يوم غدٍ، وسينضم إلى انتصار الريش في الملعب زميلتها لاعبة المنتخب الوطني جيمي كاميرو، إضافة إلى النجمة المغربية مها الحديوي، التي كانت أول امرأة عربية تحصل على فرصة اللعب في الجولة الأوروبية للسيدات.

وقدمت اللاعبة انتصار، خلال الأشهر الماضية، أداءً جيداً، وذلك من خلال تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية الفردية، وقيادة منتخب سيدات الإمارات للفوز في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للغولف في ديسمبر الماضي، وجاء هذا الإنجاز بعد وقت قصير من قيام اللاعبة بتمثيل الإمارات في بطولة العالم للهواة، التي أقيمت بنادي أبوظبي للغولف أكتوبر الماضي.

وقالت الريش في تصريحات صحافية: «أشعر بسعادة غامرة بالذهاب إلى المغرب للمنافسة هذا الأسبوع».

وأضافت: «تحسن مستواي بشكل كبير منذ انضمامي إلى المنتخب، بفضل المرافق والملاعب العالمية والمدربين، وأتطلع إلى اختبار ذلك في ملعب رويال غولف دار السلام، مع بعض أفضل اللاعبات في العالم».