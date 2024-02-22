«الأبيض» يسعى إلى صناعة تاريخ جديد في «مونديال الشاطئية»

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية واحدة من أهم مواجهاته في كأس العالم «الإمارات 2024»، المقامة في ملعب حي دبي للتصميم، وذلك حين يلاقي نظيره الإيراني في مباراة العبور نحو نصف النهائي الساعة 19:30 مساء اليوم. ويتطلع المنتخب إلى صناعة تاريخ جديد في المسابقة العالمية، بعد أن احتفل بالتأهل لأول مرة إلى الدور الثاني عن المجموعة الأولى.

ويأمل المنتخب في مواصلة نتائجه المميزة في البطولة، بعدما تخطى الدور الأول باحتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف إيطاليا، على الرغم من فوزه بالمباريات الثلاث، فإنه حصل على ست نقاط من فوزه على منتخب مصر 2-1، والفوز على أميركا 3-2، وعلى إيطاليا بركلات الترجيح 3-1. وتقضي لوائح البطولة بأن يحصل الفائز في الوقت الأصلي على ثلاث نقاط، ونقطتين في حال الفوز في الشوط الإضافي، ونقطة واحدة عند الفوز بركلات الترجيح.

والمنتخب فاز في الوقت الأصلي على مصر، وفي الشوط الإضافي على أميركا، وبالركلات الترجيحية على إيطاليا.

في المقابل، احتل المنتخب الإيراني قمة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على تاهيتي، 5-3، ليحتل الأخير المركز الثاني، ويلاقي إيطاليا عند التاسعة من مساء اليوم.

وقال لاعب المنتخب وليد بشر: «إن جميع لاعبي المنتخب لديهم الدافع القوي لتخطي عقبة إيران، وبلوغ نصف النهائي»، داعياً جمهور المنتخب إلى الحضور بقوة في المدرجات. وأضاف في تصريح صحافي: «نريد أن نكمل طريقنا في البطولة، وألا نكتفي عند الدور ربع النهائي، فقد لعبنا بشكل جيد في مرحلة المجموعات، وفزنا في جميع المباريات للدور الأول، وهذا يُعطينا دافعاً قوياً لمواصلة الانتصارات، مع الاعتراف بقوة منافسنا». وفي بقية مباريات ربع النهائي اليوم، تواجه البرازيل اليابان الساعة 15:30، وتواجه بيلاروسيا البرتغال الساعة 17:30.

• المنتخب تأهل إلى ربع النهائي بعد أن حلَّ ثانياً في المجموعة الأولى.