«الشارقة الرياضي للمرأة» يظفر بذهبية القوس والسهم في «عربية السيدات»

حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق في ختام بطولة القوس والسهم «فئة القوس المركب»، بعد فوزهن على نادي «أبوظبي للقوس والسهم»، في اللقاء النهائي الذي أقيم بنادي البطائح، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة في الشارقة بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة.

وتضمنت مسابقات القوس والسهم للفردي والفرق، منافسات «القوس المحدب» و«القوس المركب»، وسجلت المسابقة منافسة بين لاعبات ستة أندية، هي: الشارقة لرياضة المرأة، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي النيل السوداني، ونادي الثقبة من السعودية، ونادي الكويت، ونادي البحرين.

وجاء فوز فريق الشارقة على حساب نادي أبوظبي بإجمالي 209 مقابل 151 نقطة.

وضم فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللاعبات: آمنة العوضي، وفاطمة أحمد، وحمدة المازمي، أما فريق نادي أبوظبي للقوس والسهم فضم اللاعبات: عائشة المنصوري، وجمانة النجار، ومريم النعيمي.

وتواصلت النتائج المتميزة للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، حيث انتزعت اللاعبة آمنة العوضي ذهبية منافسات فردي القوس المركب، بعد فوزها في النهائي على الكويتية حنان المياس بإجمالي 136 مقابل 131 نقطة، بعد مباراة مثيرة امتدت لخمس جولات.

وفي فردي القوس المحدب حصدت علياء آل علي لاعبة نادي أبوظبي، الميدالية البرونزية، فيما كانت الميدالية الذهبية من نصيب لاعبة البحرين سها شيخ، التي تغلبت في النهائي على لاعبة نادي الثقبة السعودي سما كنفر.

السورية هند ظاظا بطلة «كرة الطاولة»

فازت اللاعبة السورية هند ظاظا بلقب منافسات الفردي لمسابقة كرة الطاولة.

وحسمت لاعبة نادي المحافظة السوري اللقب، بعدما فازت في المباراة النهائية على المصرية ريم العراقي بنتيجة 3-2، لتحصل اللاعبة السورية على الميدالية الذهبية، بينما نالت لاعبة نادي إنبي الميدالية الفضية، فيما حصلت على المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعبتان، مريم العالي لاعبة نادي عالي البحريني، وهناء إبراهيم لاعبة إنبي المصري.

وعلى مستوى مسابقة الزوجي، فازت لاعبتا نادي العالي البحريني، مريم العالي وأمريتا بهدكي بالميدالية الذهبية، وحصلت لاعبتا «إنبي» المصري، ريم العراقي وفاطمة علاء الدين على الميدالية الفضية، أما الميدالية البرونزية فحصلت عليها لاعبتا «المحافظة» السوري، هند ظاظا وإباء علي حلاق، ولاعبتا فريق الفتاة الكويتي، مريم عبدالرحيم ومنوه الشمري.