تطوير وتجميل ملعبَين لكرة السلة والكريكت في هور العنز

أنجزت بلدية دبي و«شركة ديليفرو» مشروع تطوير وتجميل ملعبَين مخصصين لرياضتي كرة السلة والكِريكِت في ملاعب منطقة هور العنز، في إطار اهتمام البلدية بتطوير وتجميل المرافق العامة، وتوفير المساحات الترفيهية للمقيمين والزوار، بما يعزز جاذبية الإمارة، إضافةً إلى دعم جهود الشركة في توفير تجرّبة حصرية لمختلف أفراد المجتمع، وفئة سائقي توصيل الطلبات.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي أحمد الزرعوني: «تُعدّ ملاعب هور العنز من أعرق المساحات المجتمعية في قلب إمارة دبي، ويسعدنا التعاون مع ديليفرو لتجديد ملعبي الكِريكِت وكرة السلة، وإضافة بعض اللمسات الجمالية عليهما، وذلك بما يعكس محورنا الاستراتيجي في توفير مدينة جاذبة بمرافق متكاملة، وتحقيق أهدافنا بتطوير حدائق ومرافق ترفيهية عامة، توفّر أقصى درجات الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع، وتعزز جمالية وجاذبية إمارة دبي، وجَودة الحياة فيها».

من جهتها، قالت رئيسة قسم التواصل لدى ديليفرو في الشرق الأوسط تغريد عريبي: «يسرّنا التعاون مع بلدية دبي لتطوير الملاعب الموجودة في هور العنز، وبالتالي تعزيز تجارب سائقي التوصيل وأفراد المجتمع عموماً ممن يتشاركون الشغف برياضتي الكِريكِت وكرة السلة».

وأضافت: «حرصنا في هذا المشروع على تحويل الملاعب إلى مراكز تنبض بالحياة، وتتيح للسكان التفاعل واللعب وتعزيز تجاربهم المشتركة.. ونطمح لأن تكون هذه المساحات خير إضافةٍ للمجتمع».

ومزجت «بلدية دبي» و«ديليفرو» عبر مشروع تجميل الملاعب بين الأداء الوظيفي والفني لتحويل المناطق الترفيهية إلى معالم مبدعة، تعكس روح إمارة دبي، وذلك انطلاقاً من الالتزام المشترك بتعزيز رفاهية أفراد المجتمع. وأقام عدد من سائقي ديليفرو مباراة كِريكِت ودية احتفاءً بافتتاح المساحات المطورة في ملاعب هور العنز.

يذكر أن بلدية دبي كانت قد أنجزت خلال العام الماضي (2023)، تجميل أربعة ملاعب رياضية في حدائق دبي، بالتعاون مع شركات رياضية وترفيهية عالمية، حيث نفذت أعمالاً تجميلية ورسماً وإضافة شعارات جديدة بألوانٍ وتصاميم رياضية عصرية على ملاعب كرة السلة وكرة القدم بأسلوب إبداعي، بما يعزز من جماليتها، ويقدم تجربة فريدة لزوارها.

أحمد الزرعوني: ملاعب هور العنز من أعرق المساحات المجتمعية في دبي.

تغريد عريبي: نطمح لأن تكون هذه المساحات خير إضافةٍ للمجتمع.