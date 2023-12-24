الزرعوني: مكاسب عديدة تنتظر «كريكت الإمارات»

أكد نائب رئيس اتحاد الكريكت خالد الذرعوني، أن حصول منتخب الإمارات للكريكيت تحت 19 سنة على وصافة بطولة كأس آسيا في ختام البطولة التي أقيمت في استاذ دبي الدولي للكريكيت، وخسارته للقب بصعوبة امام منتخب بنجلاديش، إنجازاً تاريخياً للعبة الكريكيت بالإمارات، ولاتحاد اللعبة بقيادة الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير التعايش والتسامح، الذي راهن على هؤلاء الشباب واعتبرهم النواة والانطلاقة الحقيقية لمنتخبات الدولة في عالم الكريكيت.

وقال الذرعوني: «نجاح الإمارات في استضافة أهم وأشهر بطولات الكريكيت القارية والعالمية خلال السنوات الماضية، وحرص الاتحاد على المشاركة في أهم وأقوى التظاهرات العالمية والقارية، ساهم في الوصول إلى وصافة بطولة آسيا للشباب، وهذا سيزيد من تصنيف منتخباتنا في المستقبل، ويجعلها قريبة أكثر من منصات التتويج على مستوى فئة الشباب حالياً، وعلى مستوى الكبار في المستقبل القريب».

وكان منتخبنا الشباب تحت 19 سنة نجح بقيادة أعيان أفضل خان نجح في حسم موقعة سريلانكا في المجموعة الثانية، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ليواجه منتخب باكستان بطل آسيا والعالم سابقا لفئة الرجال ويفوز عليه بفارق 11 نقطة دفعة واحدة، ليتأهل إلى المباراة النهائية قبل ان يخسر أمام بنغلاديش ويكتفي بمركز الوصيف.