الدرّاجات ترفع الحصاد العربي إلى 12 ميدالية

رفع منتخب الدرّاجات رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في العاصمة السعودية الرياض، بعدما نجح عبدالله جاسم في الحصول على فضية في سباق الفردي العام تحت 23 سنة، بينما حصل المنتخب على برونزية الفرق. ومن ميداليات المنتخب، ذهبية وست فضيات وخمس برونزيات.

وأقيم سباق الفردي العام على مسافة 155 كم، وشهد مشاركة 48 درّاجاً من تسع دول عربية، ونجح المنتخب الجزائري في فرض سيطرته على السباق حتى خط النهاية حيث أنهى السباق بدخول خمسة دراجين، وجاء المنتخب المغربي وصيفاً بثلاثة دراجين، ثم المنتخب الوطني ثالثاً في الفرق، وفي الفردي نال عبدالله جاسم الميدالية الفضية.

وشهد السباق مشاركة أحمد المنصوري، وليد النقبي، سيف معيوف، محمد المنصوري، عبدالله الحمادي وعبدالله جاسم، وتأتي مشاركة أحمد المنصوري في السباق تحضيراً للبطولات العالمية التي سيتواجد فيها الفترة المقبلة بداية من يناير، بهدف حصد مزيد من النقاط في التصنيف للصعود الرسمي إلى أولمبياد باريس 2024. وقال مدير المنتخب، يوسف ميرزا في تصريح صحافي: «السباق شهد مشاركة أسماء عربية كبيرة من الجزائر والمغرب والسعودية ومصر والعراق وتونس، جاءت خصيصاً للمشاركة في سباق الفردي العام الذي شهد حالة سقوط في آخر 50 كم، ولكن نجح المنتخب في فرض تواجده على منصة التتويج بالحصول على البرونزية مع الجزائر والمغرب، بفضل المجهود الكبير والعمل الجماعي للدراجين». وتختتم البطولة اليوم بسباق الفردي العام للشباب والناشئين.

. تختتم البطولة العربية المقامة في السعودية اليوم، بسباق الفردي العام للشباب والناشئين.