«الهيئة» تنظم حفل أصحاب الإنجازات الرياضية غداً

برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنظم الهيئة العامة للرياضة، الحفل السنوي الخاص بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 في نسخته الـ17، يوم غدٍ في قاعة مبادلة «أرينا» في أبوظبي.

وذكرت «الهيئة»، في بيان لها، «سيتم خلال الحفل، تكريم كوكبة من اللاعبين واللاعبات والحكام والإداريين والمدربين ورؤساء الوفود، والذين يبلغ عددهم 144 رياضياً من تسعة اتحادات رياضية، وسيشمل التكريم اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية والجوجيتسو والدراجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسينج والجودو واللجنة البارالمبية الوطنية، والذين نجحوا في حصد 139 ميدالية ملونة متنوعة في مختلف المشاركات في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية على مدار عام 2022».

كما سيتم خلال الحفل تكريم اللاعبيَن محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبي الأرقام القياسية العالمية بشكل منفصل؛ حيث سيحصل كل منهما على مكافأة مالية استثنائية؛ تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققاه لرياضة الإمارات، كما سيحصل كل أبطال الإمارات الذين تم تكريمهم خلال الحفل على جوائز مالية قيّمة؛ تقديراً لنجاحاتهم الرياضية المتميزة.