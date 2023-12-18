ناديا دبي والشارقة يحرزان لقب دوري الشطرنج

دبي - الإمارات اليوم

أحرز ناديا دبي للشطرنج والثقافة، والشارقة الثقافي للشطرنج، لقب دوري الإمارات للشطرنج مناصفة في فئة الرجال لموسم 2023. وجاء ذلك بعد أن تساوى الناديان في النقاط برصيد ست نقاط لكل منهما، في المقابل حل فريق أبوظبي في المركز الثالث.

ومثّل نادي دبي الأستاذ الدولي سعيد إسحاق، والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، واستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد، وعلي عبدالعزيز، وخليفة عيسى البلوشي، ومحمد عبدالرحمن العوضي، ومسفر المسافري، وحمد عيسى البلوشي، وسالم أحمد سالم، إضافة إلى لاعبيه الأجانب، الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخايل مخيدليشفيلي، والأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ.

وينظم نادي دبي بطولة مغلقة للاعبيه المميزين، انطلقت أول من أمس، وتستمر حتى 27 الجاري بمشاركة ستة لاعبين من جورجيا، بهدف توفير الاحتكاك الفني، ورفع المعدلات التصنيفية.