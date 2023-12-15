الفجيرة تنظم الجولة الافتتاحية لبطولة العالم «الموتوسيرف» 3 سنوات 

أعلن نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية استضافته الجولة الافتتاحية لبطولة العالم لـ«الموتوسيرف» للسنوات الثلاث المقبلة، على أن تنطلق بطولة العالم 2024 خلال أبريل المقبل، بمشاركة عالمية واسعة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وأكد أحمد البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، في تصريح صحافي: «استضافة البطولة التي تحظى بدعم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية تعد إضافة نوعية لأجندة المسابقات المحلية والعالمية التي تستضيفها الإمارة على مدار العام»، مشيراً إلى السمعة العالمية التي باتت تحظى بها رياضة الموتوسيرف عالمياً، خصوصاً بعد تصنيفها كرياضة أولمبية.