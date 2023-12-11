رمسـة مـلاعب

تجديد

توصلت إدارة أحد أندية دبي إلى اتفاق مع لاعب مقيم لتجديد عقده لموسمين إضافيين، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار مع الفريق، رغم تلقيه عرضاً من أحد أندية أبوظبي.

تعاقد

طلب مدرب أحد أندية دبي التعاقد مع ظهير أيمن خلال الانتقالات الشتوية، بعدما استنفد كل الحلول لحل مشكلة الفريق في هذا المركز بتجربة أكثر من لاعب، لكن لم يتمكن أي منهم من تنفيذ المهام التي يطلبها المدرب.

مدرب

تستعد إدارة أحد أندية المحترفين للاستغناء عن مدرب الفريق، بعدما فقد السيطرة على اللاعبين داخل الملعب وخارجه، إلى جانب عدم تقبلهم طريقة تدريبه، إذ تضع إدارة النادي اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع مدرب جديد.