مواجهة هولندية روسية في نهائي "تحدي الحبتور" لتنس السيدات

شهد المربع الذهبي في النسخة الـ 26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، إثارة كبيرة في البطولة المقامة حاليا بفندق الحبتور غراند بجميرا في دبي. وبلغت الهولندية أريانا هارتونو النهائي، بعد الفوز على البريطانية هيزر واطسون في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات و6 دقائق وانتهت لصالح الهولندية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وتلتقي أريانا بالروسية انستاسيا تيخونوفا، الفائزة على الاوزبكية نيجينا عبدالرحيموفا في مباراة سريعة استمرت ساعة ونصف ودانت السيطرة فيها للروسية التي فازت بمجموعتين نظيفتين.

وفي نصف نهائي الزوجي فقد ودع الزوجي المكون من السلوفاكية فيرا هرونكاكوفا والسلوفينية داليلا جاكوبوفيك على يد الزوجي البريطاني المكون من هيزر واطسون واوليفيا نيكولاس بعد مباراة سريعة استمرت 47 دقيقة فقط، واسفرت عن فوزهما بمجموعتين دون رد، وبذلك يلتقي الزوجي البريطاني في النهائي مع الزوجي المجري المصنف الاول على البطولة والمكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زنوفيرفا.