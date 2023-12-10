رمسـة مـلاعب

تفاوض

بدأ لاعب أجنبي سابق التفاوض مع نادٍ سبق له اللعب في صفوفه من أجل جلب لاعبين للفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد سوء نتائج الفريق، وتواضع مستوى لاعبيه الأجانب الحاليين.

غضب

عبّر جمهور فريق الإمارات عن غضبه البالغ بعد الليلة الحزينة التي شهدت الخسارة المدوية للفريق أمام شباب الأهلي بسباعية، وتعتبر أكبر هزيمة تعرض لها الفريق في مشاركاته بدوري المحترفين.

نادٍ

بدأت بوادر الأزمة تطفو على السطح بين أحد أندية دوري المحترفين ولاعبه المقيم الذي تم قيده أخيراً لاعباً مواطناً في الفريق، إذ يطلب اللاعب تغيير قيمة عقده مع النادي بداية من الموسم المقبل.