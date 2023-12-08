وداع حزين للمصنفتين الأولى والثانية في «تحدي الحبتور للتنس»

واصلت اللاعبات القادمات من الأدوار التمهيدية، أمس، سلسلة مفاجآتهن، في النسخة 26 من بطولة «تحدي الحبتور لتنس السيدات»، المقامة على ملاعب «منتجع حبتور غراند» بشاطئ جميرا بدبي، وتختتم الأحد المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 100 ألف دولار.

وفازت المصنفة 290 عالمياً البلغارية إيزابيلا شينكوفا على المصنفة الأولى السلوفاكية فيكتوريا هورنكاكوفا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (7-6 و1-6 و6-3)، كما تمكنت المصنفة 410 على العالم الروسية كسينيا زيتسيفا، من إقصاء بطلة نسخة 2021 المصنفة الثانية بالبطولة الأوكرانية داريا سنيغور، عقب فوز كسينيا بمجموعتين دون ردّ (6-3 و6-2).

وتلتقي اليوم في دور الثمانية البلغارية إيزابيلا مع الأوزبكية نيجيا عبدالرحيموفا بعد نجاح الأوزبكية في تخطي عقبة الدور الـ16 بالفوز على المصنفة الثامنة إيكاترينا ماكاروفا بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (6-0 و2-6 و6-2)، على أن تلتقي الروسية كسينيا في ثمن النهائي مع الهولندية أني هارتون التي نجحت بدورها في التأهل على حساب الروسية ماريا تيموفيف بمجموعتين لمجموعة واحدة (7-6 و1-6 و7-5).