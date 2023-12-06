القمزي: جاهزون لتحدي بحيرة خالد.. وطموحي لقب الجولة

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة للدخول في مغامرة قوية من خلال مشاركته في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي تُقام في إمارة الشارقة على بحيرة خالد، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

ويدخل فريق أبوظبي الجولة الختامية بثلاثة زوارق بقيادة ثاني القمزي وشون تورنتي وراشد القمزي، للمنافسة على لقب الجولة. وكان لقب البطولة والموسم قد تم حسمه في الجولة الماضية عن طريق السويدي جوناس آندرسون الذي وصل إلى النقطة 63 في الترتيب العام للبطولة. وواجهت فريق أبوظبي سلسلة من التوقفات والأعطال في الجولات الماضية، ما أبعده عن الاحتفاظ بلقب البطولة الذي حققه ثماني مرات من قبل. ويتأهب نجم الفريق المخضرم ثاني القمزي لخوض الجولة الأخيرة، مؤكداً جاهزيته واستعداده للمنافسة على لقب الجولة الختامية للبطولة.

ويمتلك القمزي تاريخاً حافلاً في تحقيق الألقاب في بحيرة خالد بالشارقة، حيث سبق أن حصد لقب الجولة ثلاث مرات في أعوام 2006 و2008 و2012، كما أنه اللقب الأول له في مسيرته في سباقات زوارق الفورمولا1.

وقال القمزي: «واجهنا عقبات عدة خلال الموسم الحالي، ولكننا جاهزون ومستعدون لتقديم أفضل ما لدينا في جولة الختام لنسجل نهاية قوية لموسم 2023. فقد أقمنا معسكراً داخلياً في العاصمة أبوظبي طوال الأسبوع الماضي، وحققنا أرقاماً عالية في التدريبات على مسار مشابه للذي سيقام فيه السباق، ونتوقع أن نواصل تحقيق الأرقام نفسها».