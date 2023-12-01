ثلاثي الوصل يحصد جوائز رابطة المحترفين في «نوفمبر» 

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، لشهر نوفمبر 2023، في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024، إثر حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق فابيو ليما، لاعب الوصل في فئة أفضل لاعب، على زميله في الفريق كايو كانيدو، وسيكو بابا لاعب البطائح، وعمر خربين لاعب الوحدة، وألكسندر ميركل لاعب حتا.

فيما تفوق خالد السناني، حارس مرمى الوصل، على فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وإبراهيم عيسى حارس البطائح.

وتفوق ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل على ميريل رادوي مدرب البطائح، وداركو ميلانيتش مدرب بني ياس.