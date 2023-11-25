35 ألف زائر لمعرض دبي الدولي لبناء الأجسام

تشهد فعاليات «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام» إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل الدولة وخارجها، لمتابعة فعاليات الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط الذي يستقطب أكثر من 35 ألف زائر، ويقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، على مساحة عرض تفوق 26 ألف متر مربع، وانطلقت فعالياته صباح أمس، إلى جانب «معرض دبي للحياة النشطة»، ويستمر حتى الغد.

وحضر فعاليات المعرض أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ونائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي ماهر عبدالكريم جلفار، إذ اطلعوا على أجنحة المعرض وقابلوا الرياضيين من أبطال العالم المشاركين في الحدث الذي يشارك فيه أكثر من 600 رياضي وأخصائي تدريب ولياقة بدنية، و400 شركة عارضة.

وتقدم المصري «بيغ رامي» بطل العالم في مسابقات بناء الأجسام «مستر أولمبيا» للعامين 2020 و2021 قائمة الرياضيين المشاركين في فعاليات المعرض من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، الذين توافدوا إلى دبي من مختلف قارات العالم.

ويحتضن المعرض مجموعة من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تقدمها أكثر من 400 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، من 25 دولة من مختلف دول العالم.