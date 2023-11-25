قمصان جديدة للمنتخبات الوطنية

أعلنت شركة أديداس يوم أمس، عن قمصان جديدة خاصة بمنتخبات الإمارات لكرة القدم، الطقمين الأساسي والاحتياطي، ومن المقرر ارتداء الزي الجديد خلال كأس آسيا في يناير 2024، وتمثل هذه القمصان حقبة جديدة لكرة القدم الإماراتية، حيث تمزج بين التقاليد والابتكار، وهي مستوحاة من ألوان العلم الإماراتي الأربعة، الأحمر والأسود والأبيض والأخضر. وسترتدي المنتخبات جميعها الزي الجديد؛ المنتخب الأول، ومنتخب السيدات، إضافة إلى منتخب كرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية. وتم الكشف عن الأطقم الجديدة من خلال تعاون بين الشركة واتحاد الإمارات لكرة القدم، وجاء عرض القمصان الجديدة خلال مقطع فيديو من إخراج بدرية فيصل، مخرجة الأفلام الإماراتية، يظهر فيه اللاعبون علي مبخوت وعلي سالمين وفابيو ليما، إلى جانب قائدة منتخب السيدات نوف العنزي.

ويتميز الطقم الأساسي بقماش أبيض كلاسيكي مزين بالخطوط الحمراء الثلاثة الشهيرة، وعلى الجانب الآخر يتميز القميص الاحتياطي بتصميم باللونين الأخضر والأسود.

وقال أمين عام اتحاد الكرة، محمد الظاهري في تصريح صحافي: «منتخباتنا الوطنية تحظى برعاية كبيرة من قيادتنا الرشيدة، لأنها تمثل الكرة الإماراتية في جميع المحافل والمنافسات الإقليمية والقارية والدولية».

وعبر عن «سعادته بالتصميم الجديد لقمصان المنتخبات، لأنه يستمد معانيه ومضامينه من ألوان العلم الإماراتي التي تدل على الخير والعطاء والازدهار»، مؤكداً أن «المنتخبات الوطنية على أعتاب مرحلة جديدة تتطلع فيها إلى تحقيق إنجازات كروية أخرى تُضاف إلى سجلنا الرياضي». وتم تصميم هذه الأطقم بأحدث التقنيات، وتتميز بنسيج (AEROREADY) الممتص للعرق والرطوبة، ما يضمن الراحة للاعبين أثناء المباريات، وتم تصنيع القمصان باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.

• تم تصنيع القمصان باستخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.