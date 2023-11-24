رمسـة مـلاعب

اتفاق

توصل نادٍ في أبوظبي إلى اتفاق مع لاعب دولي مواطن في فريق منافس بدوري المحترفين، للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما قرر اللاعب عدم تمديد عقده مع فريقه الحالي.

جلسة

عقد مسؤول بارز في شركة كرة القدم في أحد الأندية، جلسة خاصة مع مدرب الفريق لمعرفة أسباب تراجع المستوى الفني في الفترة الأخيرة، وخروجه من بطولة محلية مهمة، في حين وعد المدرب إدارة النادي بنتائج أفضل في الفترة المقبلة.

مخالصة

اقترب أحد أندية المحترفين من إنهاء ارتباطه مع مدربه الذي تمت إقالته قبل فترة، وذلك للتوقيع على مخالصة رسمية بين الطرفين، تمهيداً للتعاقد مع مدرب جديد، إذ يُتوقع أن يقدّم النادي للمدرب قيمة المتبقي من عقده السنوي والمقدّر مع الامتيازات بنحو مليون و200 ألف دولار.