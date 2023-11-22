الدورة العربية للسيدات تنطلق مطلع فبراير المقبل

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الثاني من فبراير المقبل، موعداً لانطلاق فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتتواصل على مدار 10 أيام حتى 12 فبراير 2024.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا للدورة، عن فتح باب التسجيل أمام الأندية والفرق من كل الدول العربية للمشاركة في الألعاب والمنافسات، من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الممثلة للألعاب في كل بلد.

وأعلنت اللجنة، في بيان، أمس، تعيين الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، رئيساً للجنة، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، ونورة علي الشامسي مديراً للدورة. واعتمدت اللجنة، ثماني ألعاب مفتوحة للمنافسات أمام الفرق من مختلف الدول العربية، وهي: الكرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة السلة، الرماية، القوس والسهم، المبارزة، ألعاب القوى، والكاراتيه، وتهدف إلى تعزيز الروح الرياضية بين النساء العربيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة، والمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.

من جهته، قال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: «يجسد تنظيم الشارقة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حول مكانة المرأة وحقوقها الطبيعية وأدوات تمكينها، وفي مقدمتها المنافسة وتحقيق التفوق في كل الساحات وكل المجالات وفي مقدمتها الرياضة، لأنها تعكس صورة المجتمع الصحي والمنتج، وتؤكد رقي أخلاقه ورفعة قيمه».

وأضاف: «كما عوّدتنا الشارقة أن تكون حاضنة لأبرز وأهم الفعاليات التنموية والثقافية، ها هي الإمارة تستعد اليوم لاحتضان هذه الفعالية الرياضية المميزة التي طالما حظيت باهتمام المجتمعات العربية وأندية رياضة المرأة. وقد حرصنا خلال التحضيرات على أن تكون دورة متميزة بنجاحها ورسالتها الراسخة، وأن تكون الشارقة ساحة يلتقي فيها المتميزون للتنافس في إطار من التعاون وتبادل الخبرات، وأن تكون أيضاً الإمارة التي تستنهض المشهد الرياضي العربي، وتدعم تطويره ليكون قطاعاً تنافسياً عالمياً بامتياز».

وكانت النسخة السابقة التي عقدت عام 2020 قد شهدت تنافس 78 نادياً من 18 دولة عربية، لحصد ألقاب البطولة. وتحظى دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بدعم ورعاية من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي التي أكدت في أكثر من مناسبة، أن رياضة المرأة مؤشر على رقي المجتمعات ومدى تطور ثقافتها.

خالد بن أحمد القاسمي:

• الشارقة ساحة يلتقي فيها المتميزون للتنافس في إطار من التعاون وتبادل الخبرات.