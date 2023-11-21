رمسـة مـلاعب

لاعب

كشف وكيل أعمال لاعب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه أنه توصل إلى تسوية ودية مع إدارة النادي بشأن حصوله على بقية مستحقاته المالية المترتبة على النادي لدوره في صفقة تعاقد النادي مع لاعب، واصفاً علاقته بالنادي المعني بالودية.

اكتفاء

تتجه النية لدى إحدى شركات كرة القدم في دوري المحترفين، لعدم تجديد عقد أحد اللاعبين الكبار والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، والاكتفاء بمدة موسمين قضاهما اللاعب مع النادي.

تسوية

ينتظر أحد المدربين الأجانب والذي تمت إقالته من منصبه أخيراً، إجراء تسوية مع إدارة النادي التي أخطرت وكيله بأنها لا تنوي القيام بأي تسوية في الوقت الراهن، مع الوعد بصرف راتب المدرب الشهري في موعده المحدد.