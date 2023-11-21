فريق سعودي يُتوج ببطولة «تشيسترتونز» للبولو

فاز فريق «بوديسيا ذا فيكتوريوس» السعودي، بلقب بطولة «تشيسترتونز» للبولو التي أقيمت في دبي للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واستضافها نادي ديزرت بالم للبولو.

وتوج الفائزين، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس مجلس إدارة «تشيسترتنز» العالمية صلاح موسى، ورئيس الاتحاد السعودي للبولو عمرو زيدان، ومؤسس نادي ديزرت بالم للبولو علي البواردي.

ونال الفريق السعودي اللقب على حساب الفريق الإنجليزي تشسترتونز لندن، كما فاز الفريق الإماراتي «نورثرن داتا جروب دبي» على فريق إنجلترا للبولو في مباراة الترضية على المركز الثالث.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «إن البطولة تُعد إضافة كبيرة ومهمة إلى أجندة الفعاليات الرياضية التي تقام في دبي، والتي تمتاز بالتنوع واستقطاب نخبة الرياضيين العالميين».