345 خيلاً تشارك في «دولية الفجيرة للخيل العربي»

أعلنت اللجنة العليا لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، في نسختها الثامنة، عن إغلاق باب التسجيل في البطولة التي تنطلق 14 ديسمبر المقبل، وذلك في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أنقى سلالات الخيول العربية، التي تمثل العديد من المرابط من داخل الدولة وخارجها.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة بأن عدد الخيول المشاركة في البطولة وصل إلى 345 خيلاً، بينها ما يزيد على 330 خيلاً من داخل الإمارات. وقال رئيس اللجنة المنظمة، الدكتور أحمد الزيودي، في تصريح صحافي: «عدد فئات البطولة وصل إلى 18 فئة، في حين أن عدد الدول المشاركة وصل إلى 10 دول. ويقف على البطولة هذا العام لجنة تحكيم تتضمن نخبة من المتخصصين في رياضة الفروسية، وتتميز النسخة الحالية بإضافة بطولة القفز والدريساج (يوم القفز، ويوم الدريساج وثلاثة أيام جمال الخيل)، وتتضمن البطولة مسابقة متخصصة بجمال الخيل العربي، وتم رصد جوائز مرموقة لها، مثل: (سيف الفجيرة الذهبي)، و(جائزة أفضل رأس)، و(أفضل خيل)، وغيرها».