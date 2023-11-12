6 أولويات أمام بينتو في أول مباراة رسمية مع المنتخب

رفع المنتخب الوطني لكرة القدم من درجة استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب نيبال، الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في بداية مشوار المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملاعب نادي الوصل بقياد المدرب البرتغالي، باولو بينتو، الذي يسعى إلى الوصول بلاعبيه إلى مرحلة الجاهزية الفنية المطلوبة، فيما قرر الجهاز الفني استدعاء لاعب نادي الوحدة خالد بطي بديلاً عن لاعب شباب الأهلي أحمد جميل، الذي استبعد بسبب الإصابة.

وتبرز ست أولويات أمام المدرب بينتو، تتمثل في أهمية البداية القوية للمنتخب أمام نيبال، خصوصاً أن المباراة تعد أول مباراة رسمية في عهد المدرب البرتغالي منذ تعاقد اتحاد الكرة معه في يوليو الماضي، فضلاً عن أن بينتو مطالب كذلك بتصحيح مسار المنتخب، من خلال استعادة شخصيته وصورته القوية، وخلق انطباع إيجابي لدى الشارع الرياضي بإحداث تطور فني في المنتخب.

ويأمل مدرب المنتخب كذلك في إعادة ثقة الجمهور بالمنتخب من جديد، وفتح صفحة جديدة معه في أعقاب النتائج السلبية للمنتخب في الفترة الماضية، التي كان آخرها ظهوره الباهت في كأس الخليج الـ25 التي أقيمت في العراق في ديسمبر الماضي، وحل المنتخب في المركز الأخير في ترتيب منتخبات المجموعة الثانية، التي ضمت إلى جانبه منتخبات البحرين والكويت وقطر.

ومن الأمور التي تقلق بينتو كذلك أهمية تحقيق فوز كبير في مباراة نيبال في بداية مشواره في هذه التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، كون هذا الفوز سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة، لاسيما أن المباراة المرتقبة تقام على ملعبه ووسط جمهوره، بجانب أن بينتو يسعى كذلك إلى اختيار التشكيلة وطريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المنتخب المباراة قياساً بأداء اللاعبين في المباريات الودية الثلاث التي خاضها المنتخب حتى الآن أمام كل من كوستاريكا والكويت ولبنان.

من جهة أخرى، تشهد تدريبات المنتخب الحالية جدية كبيرة من قِبل اللاعبين، استشعاراً منهم بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وضرورة الظهور المشرف للمنتخب في المرحلة المقبلة، ومحو الصورة المهزوزة التي بدأ عليها في الفترة الماضية.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب، فإن المنتخب سيواصل تدريباته اليومية على الملعب الفرعي لنادي الوصل حتى موعد مباراة نيبال. وضمت قائمة المنتخب الحالية 27 لاعباً بعدما تم استبعاد الحارس محمد الشامسي وأحمد جميل بداعي الإصابة.

ويبذل الجهازان الفني والإداري جهوداً كبيرة في عملية تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها مباراته المرتقبة أمام نيبال، وكذلك مباراته أمام منتخب البحرين المقررة في 21 الجاري في البحرين، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضاً منتخب اليمن.

• «الأبيض» يواصل تدريباته اليومية على ملاعب نادي الوصل، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

• 16 الشهر الجاري موعد مباراة المنتخب الوطني مع نيبال.

العوامل الفنية الـ 6

1- أهمية البداية القوية للمنتخب، كونها أول مباراة رسمية لبينتو مع «الأبيض».

2- تصحيح مسار المنتخب، من خلال استعادة شخصيته وصورته القوية.

3- خلق انطباع إيجابي لدى الشارع الرياضي بإحداث تطوّر فني في المنتخب.

4- إعادة ثقة الجمهور بالمنتخب من جديد، وفتح صفحة جديدة معه.

5- تحقيق فوز كبير في مباراة نيبال في بداية مشواره في هذه التصفيات.

6- اختيار التشكيلة وطريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المنتخب المباراة.