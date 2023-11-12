«رالي دبي» يكشف هوية أبطال العالم اليوم

يسدل الستار في السابعة مساء اليوم، على «رالي دبي الدولي»، الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات الصحراوية (باها) لعام 2023 للسيارات والدراجات النارية، المقامة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، في منافسة مفتوحة بين صفوة السائقين على الساحة الدولية، وتحدد نتائجها هوية أبطال العالم في العديد من الفئات التي لم يحسم فيها اللقب بعد.

وخاض السائقون، أمس، تحدي المرحلة الأولى التي امتدت لمسافة 336.6 كيلومتراً، منها 170 كيلومتراً من المراحل الخاصة، وسجلت في فئة السيارات صدارة بطل العالم للراليات الصحراوية، وبطل «رالي داكار» للموسم الحالي السائق القطري المخضرم ناصر العطية برفقة ملاحه ماثيو بوميل، على متن سيارته الجديدة (هنتر)، بقطعه المراحل في زمن بلغ ساعتين و45 دقيقة و10 ثوان، بفارق 58.5 ثانية عن السائق الأميركي سيث كوينتيرو وملاحه دينيس زينز، على متن سيارته «تويوتا هايلوكس»، فيما جاء حامل لقب «رالي دبي» للعام الماضي السائق السعودي يزيد الراجحي رفقة ملاحه تيمو جوتشاك في المركز الثالث على متن سيارته «تويوتا هايلوكس» بزمن بلغ ساعتين و50 دقيقة و40 ثانية.

وفي فئة الدراجات النارية، بات السائق الإماراتي محمد البلوشي على متن دراجته «ياماها 450 واي زد أف» على بعد خطوة من حسم لقب بطولة العالم للمرة الثانية في مسيرته بعد 2018، بإنهاء أول أيام «رالي دبي» في الصدارة بإجمالي ساعتين و56 دقيقة وخمس ثوانٍ، متفوقاً بفارق دقيقة و50 ثانية على الكويتي علي الشطي الذي حل في المركز الثاني، ليواصل دراجو الإمارات تألقهم بحلول سلطان البلوشي في المركز الثالث بزمن بلغ ساعتين و59 دقيقة و39 ثانية.

واكتفى متصدر بطولة العالم الدراج البرتغالي ديفيد ميجري بإنهاء اليوم الأول في المركز السابع، متأخراً بفارق ثماني دقائق و10 ثوانٍ عن محمد البلوشي المتصدر.

وسجلت منافسات اليوم الأول لفئة «الكواد» نجاح حامل اللقب الإماراتي عبدالعزيز أهلي في تكرار سيناريو العام الماضي، باعتلاء الصدارة مبكراً بزمن بلغ ثلاث ساعات و20 دقيقة و51 ثانية، متفوقاً بفارق مريح بلغ 11 دقيقة و13 ثانية على صاحب المركز الثاني ومتصدر بطولة العالم الحالية الدراج الفرنسي كيفين جيرود، فيما ذهب المركز الثالث لصالح الدراج السعودي هيثم التويجري، متأخراً بفارق ساعة و52 دقيقة عن المتصدر أهلي.