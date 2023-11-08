"سيرف أبوظبي" الوجهة الأكثر تطوراً في العالم لرياضة ركوب الأمواج.

أعلنت شركة مدن العقارية، عن شراكتها مع شركة "كيلي سلايتر ويف" الرائدة في تكنولوجيا الأمواج الاصطناعية، لإنشاء "سيرف أبوظبي"، ليصبح الوجهة الأكثر تطوراً في العالم لرياضة ركوب الأمواج.

وأعلن القائمون على المشروع اليوم في بيان رسمي أن "سيرف أبوظبي" سيضم أطول وأكبر موجة اصطناعية يُمكن أن يمتطيها راكبو الامواج، إضافة إلى أكبر مرفق للأمواج الاصطناعية في العالم، وأنه سيجذب عشاق رياضة ركوب الأمواج، من المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

وتقع "سيرف أبوظبي" على جزيرة الحديريات، الوجهة الرياضية والترفيهية في أبوظبي، وستعزز هذه الوجهة مكانة أبوظبي الرياضية والترفيهية والسياحية عند افتتاحها خلال هذا العام. وتعد "سيرف أبوظبي" إضافة متميزة إلى مشاريع البنية التحتية الرياضية الأخرى بالإمارة، بما فيها مضمار سباق الدراجات "فيلودروم أبوظبي" الذي يضم 3500 مقعد والمجهز لاستضافة السباقات الدولية لركوب الدراجات الهوائية.

وذكر بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمدن العقارية ان وجهة "سيرف أبوظبي" تجسد أفضل تجربة مخصصة لركوب الأمواج الاصطناعية في العالم، وستكون المكان المثالي لاستضافة المنافسات والفعاليات الدولية الكبرى في هذه الرياضة، كما ستوفر الوجهة الظروف المثالية لمحبي ركوب الأمواج العالميين للتدريب والمنافسة، إضافة إلى تعليم رياضة ركوب الأمواج لكل الفئات العمرية في المنطقة، وتشجيع جميع أفراد المجتمع لتبني نشاط صحي ورياضي جديد.

من جهته، أكد كيلي سلايتر، بطل دوري ركوب الأمواج العالمي 11 مرة ومؤسس شركة كيلي سلايتر ويف أهمية وجود شركة كيلي سلايتر ويف في أبوظبي ،مشيرا إلى أن أبوظبي دائماً ما تبتكر وتثبت ريادتها في العديد من المجالات ، وستكون "سيرف أبوظبي" وجهة ممتعة لمحبي ركوب الأمواج.

وقال جيف فليهر، رئيس شركة كيلي سلايتر ويف إن أبوظبي تعد المكان المثالي بالنسبة لنا كي نقدّم تقنياتنا المذهلة للأمواج الاصطناعية واختبار تجربة ركوب الأمواج التي تقدمها شركة كيلي سلايتر ويف، لكونها مركزاً عالمياً للسياحة والرياضة والأعمال وتمتاز بمجتمعها متعدد الثقافات، ونحن سعداء جداً بشراكتنا مع مدن، وبأن نكون جزءاً من المنظومة الرياضية والترفيهية المذهلة في جزيرة الحديريات لتطوير وتعزيز انتشار رياضة ركوب الأمواج في منطقة الشرق الأوسط.