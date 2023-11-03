28 لاعباً في قائمة الأبيض لمواجهتي نيبال والبحرين

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو قائمة الأبيض لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وتضم 28 لاعباً.

ويبدأ تجمع المنتخب بعد غدٍ استعداداً لمواجهة نيبال 16 الشهر الجاري على استاد آل مكتوم في دبي، ثم يسافر الأبيض إلى المنامة لمواجهة البحرين في 21 الجاري، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من التصفيات.

وفي ما يلي قائمة الإمارات: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، حسن حمزة، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس وعلي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان، وكايو كانيدو.

برنامج المنتخب:

تجمع المنتخب: الإثنين المقبل

- الإمارات - نيبال: 16 نوفمبر (استاد آل مكتوم).

- الإمارات - البحرين: 21 الجاري (المنامة).