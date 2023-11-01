«الإبداع الرياضي» تختار 12 رياضياً لجائزتي أفضل ناشئ محلي وعربي

أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، اختيار 12 ناشئاً (ستة رياضيين ناشئين على المستوى المحلي وستة على المستوى العربي) من أصحاب الإنجازات القارية والدولية، لطرح أسمائهم للجمهور للتصويت على اختيار الفائزين من بينهم بجائزتي أفصل رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، وأفصل رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، لدعم الرياضيين الناشئين المبدعين لتكريمهم في حفل الدورة الثانية عشرة من الجائزة الذي سيقام في 10 يناير المقبل في مدينة جميرا.

وضمت قائمة المرشحين ستة رياضيين إماراتيين هم: زمزم الحمادي (جوجيتسو)، وسلطان محمد (الرماية)، وأحمد العبدولي (التايكواندو)، وسعيد العوضي (الدراجات المائية)، والهيام البلوشي (المبارزة)، وميرة الشحي (السباحة).

كما أعلنت الجائزة إطلاق مبادرة جديدة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، بترشيح ستة رياضيين من مختلف الدول العربية من أصحاب الإنجازات القارية والدولية لتصويت الجمهور، لاختيار الفائزين منهم وتكريمهم خلال حفل الجائزة، إذ وقع الاختيار على هنا جودة (مصر)، لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022 والفردي عام 2021، في تنس الطاولة، والمصنفة الثانية عالمياً تحت 17 سنة، ونور سحنون (تونس)، لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الإفريقية تحت 14 سنة عام 2023 في تنس الطاولة والمصنفة الأولى في إفريقيا، وملاك العلمي (المغرب) لحصولها على ذهبية البطولة الإفريقية للتنس تحت 16 سنة عام 2022، وعبدالعزيز السيف (السعودية)، لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب عام 2022، وعبدالرحيم مجاهد (الجزائر)، لحصوله على ذهبية بطولة إفريقيا في الجودو للناشئين عام 2023، وأحمد شماع (سورية)، لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب عام 2023.

ويمكن للجمهور الإماراتي والعربي التصويت للرياضيين المترشحين عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة Mbrawards من الأول من نوفمبر الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل.

إنجازات المترشحين الإماراتيين

1- زمزم الحمادي: ميداليتان ذهبيتان في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023.

2- سلطان محمد: الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار 2021.

3- أحمد العبدولي: الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023.

4- سعيد العوضي: الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة «سكي ستوك» 2022.

5- الهيام البلوشي: ذهبية بطولة غرب آسيا 2022.

6- ميرة الشحي: فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.