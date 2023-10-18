«السيفينز» يستضيف مهرجان الرياضات الشبابية للعام الثالث توالياً

يشهد استاد السيفينز برنامجاً حافلاً بالأحداث الرياضية والترفيهية العائلية خلال أكتوبر الجاري. ويستضيف الاستاد بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، بالإضافة إلى مهرجان موسيقي ليوم كامل.

وقال مدير عام بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي، مدير المهرجان ماثيو تيت: «نحن فخورون بالاستفادة من مرافقنا ذات المستوى العالمي، والبنية التحتية المتكاملة في دبي لاستضافة البطولات الدولية مثل رجبي السيدات WXV».

ويستضيف استاد السيفينز، للعام الثالث على التوالي، مهرجان الرياضات الشبابية، حيث يجمع لاعبي الرجبي والكريكيت وكرة الشبكة الشباب، لتحديد أفضل الفرق التي ستلعب في نهائيات بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي مطلع ديسمبر المقبل.